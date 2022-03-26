أعطيت اليوم الثلاثاء إشارة تشغيل الغاز الطبيعي لفائدة 678 منزلا موزعا عبر مناطق جبلية ببلديتي آريس وايشمول بولاية باتنة حسبما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية

ويتعلق الأمر بمشاتي إفرا وتيبحيرين وباشا وبويزطوطن الواقعة بمرتفعات هاتين البلديتين المتجاورتين والمعروفتين بالبرودة الشديدة والتضاريس الصعبة.

وجاء تشغيل الغاز الطبيعي بهذه المناطق النائية حسب وأج في إطار إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد البطل مصطفى بن بولعيد وقد كلفت العملية 172 مليون دج ضمن البرنامج التكميلي وربط زبائن جدد، حسب الشروح التي قدمها بعين المكان المدير الولائي للطاقة عبد الحميد معافة.

وأوضح معافة بأن نسبة الربط بالغاز الطبيعي تقدر حاليا بباتنة ب86 بالمائة فيما وصلت نسبة الربط بالكهرباء إلى 96 بالمائة، مشيرا إلى أن ولاية باتنة بها 107 محطة لتوزيع الغاز الطبيعي بطول شبكة يقدر ب 8.990 كلم و216.820 توصيلة عبر مختلف البلديات