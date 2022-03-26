شرع المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في التحضير للمواجهة المنتظرة ضد نظيره الكاميروني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وأجرى المنتخب الوطني أول حصة تدريبية، صبيحة اليوم، بمدينة مالابو في غينيا الاستوائية بتعداد مكتمل حسب الصور التي نشرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تكون العناصر الوطنية قد أجرت حصة تدريبية ثانية، في المساء، حسب البرنامج المسطر من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي.

وستتواصل تحضيرات "الخضر" في غينيا الاستوائية إلى غاية يوم الخميس، أين ستسافر البعثة في رحلة خاصة نحو مدينة دوالا لمواجهة الأسود غير المروضة مساء الجمعة المقبل.