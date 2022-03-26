اعلنت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز بولوغين عن وضع محطة توزيع عمومي للكهرباء ذي توتر عالي حيز الخدمة.

وأوضح بيان المديرية أنه "تم الخميس الماضي وضع حيز الخدمة محطة توزيع عمومية رقم 1012 ذي توتر عالي ستزود بالكهرباء ست (6) مستثمرات فلاحية ويتعلق الأمر ب المستثمرات الفلاحية رقم 31 - 32 - 38 – 41 - 49 - 36 المتواجدة بأولاد فايت، بالإضافة إلى مستثمرتين فلاحيتين تم ربطهما بالشبكة الكهربائية سابقا و يتعلق الأمر بالمستثمرتين رقم 34 و 47".

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، في إطار دفع عجلة التنمية الفلاحية وتدعيم الإنتاج الفلاحي الوطني ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها هذه العملية والتي تهدف إلى ربط المستثمرين الفلاحيين بالكهرباء من جهة و تخليص الفلاح عناء المولدات التي تشتغل بالمازوت وعبء نقلها من جهة أخرى.