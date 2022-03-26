تظاهر، اليوم الثلاثاء، المئات في إسبانيا رفضا للموقف الجديد لحكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إزاء قضية الصحراء الغربية.

وخرج المتظاهرون في عدة مدن منها اشبيلية، سرقسطة وملقة رافعين الأعلام الصحراوية ومعبرين عن دعمهم للشعب الصحراوي ونضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال، ورفض قرار السلطات الإسبانية التي "تخلت عن موقفها التقليدي المتمثل في الحياد" واصطفافها إلى جانب المغرب.

كما دعا المتظاهرون إلى احترام الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاعتراف الرسمي بالمسؤوليات التاريخية للدولة الإسبانية في النزاع في الصحراء الغربية.