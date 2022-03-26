فرّ أكثر من 3,5 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بداية الاجتياح الروسي ، حسبما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء.

و توجه ملايين ممن غادروا أوكرانيا إلى دول مجاورة مثل بولندا ورومانيا سيرا على الأقدام أو عبر القطارات أو بالحافلات والسيارات، قبل أن يسافر بعضهم في أنحاء أوروبا.

وبينما قل عدد من عبروا الحدود الأسبوع الماضي، فإن حجم مهمة توفير منازل لهؤلاء الذين يبحثون عن الأمان في الاتحاد الأوروبي أصبح واضحا بشكل متزايد، لا سيما في شرق ووسط أوروبا.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو الإثنين إن "حجم المعاناة الإنسانية والتهجير القسري بسبب الحرب يتجاوز بكثير أسوأ السيناريوهات المتوقعة".

ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. حوالي 90 بالمئة من الفارّين هم نساء وأطفال. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من 1,5 مليون طفل بين الفارين و دفع ذلك وكالات الأمم المتحدة ويوروبول إلى التحذير من مخاطر استغلال هذه المجموعات الضعيفة.