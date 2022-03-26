أكدت اللجان العمالية الإسبانية على موقفها الثابت والمبدئي تجاه القضية الصحراوية العادلة ،وذلك على لسان الأمين العام للمنظمة العمالية السيد اوناي سوردو خلال استقباله لوفد صحراوي يزور العاصمة الإسبانية هذه الأيام.

من جهته ، اطلع الوفد الصحراوي مضيفيه على آخر المستجدات الداخلية لا سيما ما يتعلق منها بالموقف المخزي والمهين للحكومة الإسبانية وتبنيها المنحاز للطرح المغربي على حساب الشرعية والقانون الدولي .

كما أكد الوفد الصحراوي خلال اللقاء أن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو ماض في انتزاع حقه المشروع بجميع الأساليب والطرق التي تضمن له الحق في العيش الكريم على أرضه حرا كريما