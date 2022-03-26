أكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيف بوريل، أن “موقف الإتحاد الأوروبي من النزاع في الصحراء الغربية ثابت ولم يتغير، وهو التأكيد على مركزية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة في مسار التسوية السلمية للنزاع”.

وأضاف قائلا، في معرض حديثه في ندوة صحفية اليوم ببروكسل “أن موقف الحكومة الأسبانية لم يتم التعرض له في إجتماع وزراء دول الإتحاد الأوروبي اليوم”.

وفيما يخص حل القضية الصحراوية وطبيعته، شدد المسؤول الأوروبي، على أن الإتفاق على الحل، هو مسؤولية حصرية لطرفي النزاع في إطار الامم المتحدة فقط، ولا يعود لأي أحد آخر”.

وكانت المتحدثة بإسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، قد أكدت إلتزام الإتحاد الأوروبي بدعم حل عادل لقضية الصحراء الغربية وفق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة لضمان الأمن الإستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن المفوضية تابعت تحسن العلاقات بين المغرب وإسبانيا ولكن ليس إلى مستوى تغيير موقفها من نزاع الصحراء الغربية