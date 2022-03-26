حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الأربعاء من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة على ولايات بشار والنعامة والبيض بداية من الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة.

كما نبهت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن رياحا قوية مثيرة لزوابع رملية ستهب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء، على ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، ورڤلة، تيميمون، بني عباس وتندوف. وتتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة كما ستتسبب الزوابع الرملية في حجب الرؤية.

من جهة أخرى أفادت الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار صبيحة هذا الأربعاء على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، عين الدفلى، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، غليزان، البليدة، وهران، والبويرة. بالإضافة إلى تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، الجلفة، المدية، المسيلة وبرج بوعريريج. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 20 و30 ملم محليا.