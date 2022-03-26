حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة 6.31 أطنان من السميد الموجه للمضاربة وذلك ببلدية الخروب.

وأفادت خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية أمس الثلاثاء، بأن حجز هذه الكمية تم بفضل استغلال معلومات تفيد ببيع سميد بسعر مرتفع عن سعره الرسمي من طرف تاجر ينشط ببلدية الخروب جنوب غرب قسنطينة.

وبعد التأكد من المعلومة اتخذت مصالح أمن دائرة الخروب الإجراءات المعمول بها وذلك بالتعاون الوثيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات. وقد مكنت العملية من اكتشاف هذه الكمية من السميد بمستودع يبيع هذه المادة الغذائية الأساسية دون فوترة.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني البالغ من العمر 42 سنة أحيل بموجبه للجهات القضائية المختصة.