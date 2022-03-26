هلك شخص في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين ولايتي الشلف وتيبازة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الشلف عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات وحدتها ببني حواء تدخلت في حدود الساعة العاشرة ليلا (22:00) لأجل حادث اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية بالطريق الوطني رقم 11 عند المخرج الغربي لمدينة بني حواء.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أودى بحياة صاحب الدراجة النارية في عين المكان.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء تحقيقا لتحديد ملابسات هذا الحادث المروري المميت.