توفي المجاهد والصحفي أحمد فاضلي ابن بلدية جلال بولاية خنشلة عن عمر ناهز 86 سنة، حسب ما علم مساء الثلاثاء من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

الفقيد فاضلي من مواليد 11 أكتوبر 1936 بجلال بولاية خنشلة، أبوه الإمام والعلامة الشيخ محمد الأمين فاضلي، إمام مسجد جلال لسبعين سنة. وقد كان الفقيد واحدا من قامات الإعلام والصحافة الجزائرية وعميد الصحفيين منذ الاستقلال إلى أواخر التسعينيات حيث كان أول من افتتح إذاعة قسنطينة مع المجاهد رابح محود.

ونذر المرحوم فاضلي حياته لخدمة الوطن أثناء الثورة التحريرية وبعد الاستقلال وكان أول صحفي أذاع بيان الاستقلال في 5 جويلية 1962 على أمواج الإذاعة الوطنية.

وتم ذلك بعدما التقى بالرئيس الراحل هواري بومدين عندما كان رئيسا للأركان، بمخيم غار الدماء بالحدود الشرقية، خلال فترة وقف إطلاق النار إلى جويلية 1962 بعد أن قدمه له محمد خيذر.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة إلى كل أفراد عائلة المرحوم بخالص التعازي والمواساة متضرعا لله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.