أفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية الوادي بوفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي والمغير.

وأوضح ذات المصدر في بيان عبر صفحته على الفايسبوك، إن وحدة القطاع بالحمراية تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة الحادية عشرة وخمسا وأربعين دقيقة (23:45) بالطريق الوطني رقم 48 على بعد 45 كلم باتجاه الوادي لأجل حادث مرور مميت ناجم عن اصطدام مباشر وعنيف بين سيارتين الأولى من نوع "رونو ماستير" والثانية "أكسنت هيونداي".

وأصافت الحماية المدنية ‘ن الحادث خلف وفاة شيخ في عين المكان يبلغ من العمر 70 سنة وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متعددة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم مع المتوفي إلى مستشفى الرقيبة.