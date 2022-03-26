" تحدث "جوليس أونانا" مدافع الكاميرون الأسبق، عن مواجهة منتخب بلاده أمام الجزائر، في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال مدافع الكاميرون في كأس العالم 1990، خلال تصريحات لبرنامج" الماتش" الذي يبث عبر قناة صدى البلد المصرية: "من حسن الحظ أن المباراة الأولى ستكون في الكاميرون، اللقاء صعب جدًا، وأتمنى أن تكون قائمة الكاميرون بالكامل جاهزة للمباراة وفي قمة تركيزها".

وأضاف: "توقيت تعيين "ريغوبرت سونغ" هو السؤال الأهم قبل الحديث عن القرار فهو اسم مطروح دوما لتدريب المنتخب الكاميروني، لكن مصلحة المنتخب هي الأهم حاليا ويجب دعم المدرب، ثم بعد خوض مواجهتي الجزائر نناقش هل هو يستحق أم لا".

وواصل: "فقدنا أندري أنجويسا لاعب نابولي بسبب الإصابة وهذا الأمر يمثل لنا أزمة، في المقابل منتخب الجزائر، بالكامل مرعب، ولكن بالتحديد رياض محرز هو أخطر اللاعبين ويجب منع الكرة من الوصول إليه".