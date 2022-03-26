أعذرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، المتعاملين لاتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس)، أوبتيموم تيليكوم الجزائر (جيزي) والوطنية للاتصالات الجزائر (أوريدو) قصد الامتثال لالتزامات التغطية وجودة الخدمة لشبكاتهم GSM والجيل الثالث (3 G )والجيل الرابع (4 G).

وأوضحت ذات الهيئة، اليوم الأربعاء ، في بيان لها ، أنه قد تم القيام بحملة المراقبة والتقييم للتغطية وجودة الخدمة لشبكات GSM والجيل الثالث والجيل الرابع لمتعاملي الهاتف النقال خلال الفترة الممتدة من 13 جوان 2021 إلى غاية 25 ديسمبر 2021 على مستوى الإقليم الوطني.

وقد بينت دراسة نتائج الحملة عدم استيفاء المتعاملين الثلاثة لبعض الالتزامات المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة بهم.