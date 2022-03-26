انتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تحويل المنتخب المحلي إلى مجرد موظف فقط، مطالبا بإقرار صلاحيات خاصة تقرها السلطة التشريعية لصالحه من أجل حوكمة حقيقية.

وقال بوغالي في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم البرلماني الموسوم "قانون الجماعات المحلية .. نحو تمكين أكبر للمنتخبين"، إن المجالس المنتخبة المحلية تُعد القاعدة اللامركزية لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية والشأن المحلي، مضيفا إن قانوني البلدية والولاية يجب أن يأخذا بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي.

كما اعتبر بوغالي أنه لا يمكن الاعتماد على الإرادة السياسية بمفردها لإحداث التغيير إذا لم تسهر كل الأطراف المعنية الأخرى على أداء دورها على أكمل وجه، مؤكدا أن الجزائر تسعى بخطى ثابتة لاستجماع الأسباب للتجديد الوطني الذي وضع معالمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ وصوله سدة الحكم.

وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى أن الجهد المشترك سيعزز دور المنتخب المحلي ويشارك فيه الناخب بوعيه والمنتخب بقدرته على التسيير والمجتمع المدني الفاعل والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية.