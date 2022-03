Les services de prévisions en météorologie ont annoncés aujourd'hui mercredi des vents forts provoquant des tempêtes de sable sur plusieurs wilayas du Sud, tout en confirmant la persistance des pluies sur les wilayas du littoral et de l'intérieur du pays.

Un bulletin spécial de premier niveau, équivalent à la couleur jaune sur la carte de vigilance précise que ces vents, d'une vitesse moyenne de 60km/h concerneront principalement les wilayas de Laghouat, Bayedh, Naama, Bechar, Gherdaïa, Mniaa, Ourgla, Timimoun, Béni Abbés et Tindouf, et provoqueront des problèmes de visibilité sur la majeure partie de ces wilayas, et ce, pendant toute la durée du bulletin qui s'étalera jusqu'à ce soir 18h00.

les précipitations pluvieuses concerneront quant à elles les wilayas de Tipaza, Alger, Ain Defla, Chlef, Mostaghanem, Ain Temouchent, Ghelisane, Blida, Belabes, Djelfa, Médea, Mila et Bordj Bou Arriredj avec des quantités dépassant les 30mm localement.