Le tribunal d'adrar a émis son jugement contre les 5 agresseurs qui s'en étaient pris aux professeurs de Bordj Badji Mokhtar l'année dernière, et les a condamnés à 20 années de prison ferme pour délits de formation de groupes de malfaiteurs , vol à mains armées, et coups et blessures portés à autrui. Pour rappel les faits s'étaient produits de 19 mai 2021, et avaient avaient grandement choqués l'opinion publique.