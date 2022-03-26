تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة وزرة بالمدية، بحر الأسبوع الماضي، من وضع حد لشبكة اجرامية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من 13 شخصا مشتبها فيهم تتراوح أعمارهم ما بين (23 و40 سنة).

وقائع القضية تعود إلى استغلال لمعلومات وردت إلى عناصر فرقة الشرطة القضائية عن وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط شباب أحياء مدينة وزرة، فورها تم مباشرة عمليات البحث والتحري وتمكنت قوات الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، الذين تم الاطاحة بهم في حالة تلبس بالجرم، كما تم القيام بعمليات تفتيش لمقرات سكناهم بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين كللت بالإيجاب من خلال العثور على كمية من المخدرات وأسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية، وبعد اقتيادهم إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال التحقيق معهم، أقروا بالجرم المنسوب إليهم، كما أقروا ببقية شركائهم المكلفين بنقل المخدرات في عمليات الترويج، الذين تم توقيفهم على متن مركباتهم التي كانت تستعمل لتنقل أفراد الشبكة الإجرامية ونقل السموم .

وقد تم توقيف 13 شخصا مشتبها فيهم، وحجز كمية معتبرة من المخدرات الكيف المعالج، والمؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في السموم، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاحجام (سيوف، سكاكين)، وهواتف نقالة كانت تستعمل في اتصالات أفراد الشبكة الاجرامية، وحجز مركبتين كانتا تستعملان في تنقلاتهم.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداع 06 منهم الحبس المؤقت، ووضع 07 آخرين تحت الرقابة القضائية، عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع والمتاجرة مع حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.