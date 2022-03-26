أفادت مصادر إسبانية، أن حكومة مدريد ستشرع في استئناف عملية ترحيل المهاجرين المغاربة المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني، بعد توقف طويل كان سببه الحالة الوبائية التي عرفها العالم، وكذا الأزمة التي شلت العلاقات بين البلدين.

وحسب نفس المصادر، فإن السلطات الإسبانية تستعد لترحيل ما مجموعه 80 مهاجرا مغربيا عبر رحلات جوية من جزر الكناري في اتجاه مدينة العيون، على أن تتوالى دفعات أخرى بعد ذلك والجدير بالذكر أن المغرب ظل يرفض في وقت سابق استقبال أي دفعة من المهاجرين، إن كانوا لا يحملون أوراق ثبوتية تؤكد مغربيتهم، لكن بعد تصحيح العلاقات بين الرباط ومدريد، وبعد تغيير إسبانيا موقفها في قضية الصحراء الغربية وافقت الرباط على الاستجابة للمطلب الإسباني بصدر رحب.

وستكون العملية بداية لرحلات أسبوعية لنقل العشرات من المهاجرين الذين وصلوا لجزر الكناري أو إلى الجنوب الإسباني بطرق مختلفة ويعيش أغلبهم في مراكز لجوء تسيرها الحكومة الإسبانية.