أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأضاف البيان، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي نفذت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 مارس 2022، عديد العمليات، حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 23 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 09 قناطير و92 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 46 تاجر مخدرات آخرين وضبط 30 كيلوغراما من نفس المادة و285461 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، 559 شخصا وضبطت 27 مركبة و 123 مولدا كهربائيا و 117 مطرقة ضغط و 44 طنا من خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 17 شخصا آخر بحوزتهم 36 بندقية صيد معها 7330 خرطوشة بالإضافة إلى 114490 علبة سجائر و71 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا بكل من أم البواقي وورڤلة والمنيعة والوادي وبسكرة وخنشلة وباتنة وعين ڤزام.

في سياق متصل، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 50080 لتر بكل من تمنراست وأدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس، فيما تم توقيف 135 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وعين صالح وبشار وورڤلة.