أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد تفاصيل إجراء القرعة النهائية لبطولة كأس العالم "فيفا قطر 2022" المقررة في الأول من أفريل المقبل، حسبما جاء كذلك عبر " وكالة شينخوا" الصينية.

وأفادت اللجنة المحلية المسؤولة عن البطولة في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن الفيفا أعلن تفاصيل إجراء القرعة النهائية لمونديال 2022 والتي ستكون في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية في الأول من أفريل.

وأضاف البيان أن إجراءات سحب القرعة التي صادقت عليها لجنة تنظيم منافسات فيفا تشير إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا للمشاركة في البطولة وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (من 1 إلى 4) بناء على تصنيف فيفا للمنتخبات الوطنية الذي سيصدر في 31 مارس الجاري، وذلك بعد انتهاء المباريات المؤهلة للبطولة في وقت لاحق من الشهر نفسه.

وذكر أن منتخب قطر سيكون في الوعاء الأول تصنيف (أيه 1) بصفته ممثلا للدولة المستضيفة، وسينضم إليه أفضل سبع فرق متأهلة وفقا لتصنيف الفيفا، بينما ستوضع المنتخبات التي تأهلت رسميا والتي تحتل المراكز من 8 إلى 15 في الوعاء رقم 2، والفرق في المراكز من 16 إلى 23 في الوعاء رقم 3.

أما الوعاء رقم 4 فسيضم المنتخبات من 24 إلى 28 في التصنيف إضافة للمنتخبين اللذين سيتأهلان من المواجهتين القارتين الحاسمتين (آسيا - أمريكا الجنوبية/ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) - أوقيانوسيا)، والمنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي. وبحسب البيان، تستضيف قطر يومي 13 و14 جوان المقبل المباراة الحاسمة بين ممثل قارة آسيا والمنتخب صاحب المرتبة الخامسة في تصفيات أمريكا الجنوبية لحجز بطاقة التأهل للمونديال.

كما ستستضيف المباراة الفاصلة بين رابع الترتيب في تصفيات الكونكاكاف والمنتخب المتأهل من اتحاد أوقيانوسيا للفوز بمقعد في كأس العالم المرتقب وفقا للقرعة التي أجريت في 26 نوفمبر العام الماضي، بينما سيتحدد آخر منتخب ملتحق بكأس العالم مع نهاية تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال بين شهري ماي وجوان المقبلين. ومن المقرر أن يبدأ السحب بوعاء المنتخبات الأول (1) وينتهي بوعاء المنتخبات الرابع (4)، ثم يجب إفراغ كل وعاء قبل الانتقال إلى الذي يليه، وستُسحب كرة من أحد أوعية المنتخبات، متبوعة بكرة من أحد أوعية المجموعات، لتحديد المركز الذي سيوضع فيه كل منتخب.

كما سيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثمان، بحيث لا يشارك منتخبان من الاتحاد القاري نفسه في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بـ 13 منتخبا حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمان.

ولفت البيان إلى أنه رغم أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الملاعب المستضيفة، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات. للتذكير فإنه من المقرر أن تقام البطولة شتاء خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المصادف للعيد الوطني للدولة، وذلك بمشاركة 32 منتخبا من مختلف أنحاء العالم.