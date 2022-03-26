خلف، صباح اليوم الأربعاء، حادث مرور بولاية عنابة وفاة امرأة وإصابة 21 شخصا بجروح.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن إسعافات وحدة البوني بدعم من الوحدة الرئيسية وحدة الحجار وسيدي سالم وسيدي عاشور، تدخلت صباح اليوم من أجل حادث مرور، تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط البوني بوزعرورة وسقوطها من منحدر.

وأضاف نفس المصدر، أن الحادث تسبب في إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ووفاة امرأة تبلغ من العمر حوالي 27 سنة متأثرة بإصابة على مستوى الرأس والرقبة، حيث تم إسعاف الجرحى ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الحجار.