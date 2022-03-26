انطلقت، اليوم الأربعاء، بالقطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة المتهمين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية المتابعين بتهم تتعلق بالفساد.

وقد انطلقت جلسة المحاكمة التي كانت قد أجلت في وقت سابق بسبب غياب أحد المتهمين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لدواع صحية.

كما يتابع في هذه القضية أيضا مسؤولون سابقون من بينهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى والوزير الأسبق للفلاحة رشيد بن عيسى بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة وكذا الاستغلال غير الشرعي لأراض فلاحية.