أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء، المتهم الدركي محمد عبد الله بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 300 ألف دج لمتابعته بتهمة "الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية".

كما تمت إدانة المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك، المتابعين في نفس القضية، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 200 ألف دج.

وكان وكيل جمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد التمس الأسبوع الفارط عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق المتهم محمد عبد الله وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك.