حذّر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، من تلاعب وكالات السياحة والسفر من خلال نشر إعلانات مزيفة للعمرة، كونها لم تتحصل على الرخص بعد.

وأكد زبدي في تسجيل له على حسابه بموقع "فايسبوك"، أن بعض وكالات السفر فتحت باب التسجيلات لأداء عمرة رمضان وما بعد رمضان وحددت الأسعار في حين أنها لم تتحصل بعد على الترخيص من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، كما أن شركة الخطوط الجوية لم تعلن عن برنامج الرحلات بعد.

ودعا زبدي الديوان الوطني للحج والعمرة للتدخل، معتبرا أن برنامج الاستئناف بالجزائر جد متأخر مقارنة بالدول الأخرى التي استأنفت الرحلات وحددت برنامج رحلاتها.