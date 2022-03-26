أجل مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء جلسة الاستئناف في قضية مجمع متيجي المتابع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، وعدد من المسؤولين السابقين، إلى جلسة 6 أفريل القادم.

وقال رئيس الجلسة إن قرار التأجيل "جاء بطلب من هيئة الدفاع وكذا بسبب مرض أحد المتهمين".

ويتابع في هذه القضية عدد من المسؤولين السابقين بتهم ذات صلة بالفساد من بينها "منح امتيازات غير مبررة، التمويل الخفي للحملة الانتخابية، سوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية".

للإشارة، كان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد قد أدان نهاية جانفي المنصرم الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بخمس سنوات سجنا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بست سنوات سجنا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بثماني سنوات سجنا نافذا في هذه القضية.