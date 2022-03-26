بدأت حمى مباراة الجزائر ترتفع شيئا فشيئا داخل المعسكر الإعدادي، لمنتخب الأسود الـ " غير مروّضة".

الاتحاد الكاميروني لكرة القدم نشر عير موقعه الرسمي فيديو للخطاب الذي وجهه المدرب ريغوبرت سونغ للاعبين والذي قال فيه:" "أنا سعيد جدا لوجودي معكم، بيننا لن يكون هناك بروتوكول، سوف أتحدث إليكم بعبارات تسمح لنا بفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، الوقت قصير للغاية ولدينا هدف يجب تحقيقه، قد يبدو هذا الهدف بسيطًا، لكنه ليس كذلك".

وأردف: " أنتم أيها اللاعبون ستجعلون الأمر سهلاً أو صعبًا، الطاقم الفني موجود لإعطائكم بعض التعليمات حتى تكونوا على أهبة الاستعداد، لدينا خبرة، لقد مررنا بنفس الموقف عندما كنا في مكانكم ".

وأضاف سونغ الذي خلف البرتغالي "أنطونيو كونسيساو:"اليوم، بحمد الله، سنضع كل الفرص في صالحنا".

و"دوري كمدرب أن أنقل إليكم الخبرات الصغيرة التي حصلت عليها، خبرتي الصغيرة كلاعب".

وواصل الحديث أمام أنظار أبوبكر فنسن وزملاءه: "لقد كنت دائمًا مؤثرًا فيما قمت به على أرض الملعب، هذه هي الرسالة التي أود أن أنقلها إليكم: " كل واحد منكم لديه صفاته الخاصة، ولكن عليك أن تكون فعالاً قدر الإمكان على الميدان" الهدف هو التأهل لكأس العالم.

لم يلعب بعضكم كأس العالم قط. حان الوقت الآن لتحقيق هذا الحلم ".