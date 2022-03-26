تم، اليوم الأربعاء، توقيع مراسم اتفاقية بين سوناطراك، ممثلة بنشاط النقل عبر الأنابيب، والشركة الفرعية نفطال، من أجل إنجاز مشروع خط أنابيب غاز البترول المسال 12 بوصة الذي يربط بين أرزيو والشلف والجزائر العاصمة.

وحسب بيان لشركة سوناطراك، فإن انجاز هذا المشروع سيمكن من نقل غاز البترول المسال إلى مناطق الوسط والوسط الشرقي عبر هذا الخط، مما سيسمح بتقليص التكاليف وربح الوقت مقارنة بسبل النقل الحالية عبر النقل البحري واستعمال الشاحنات الصهريجية.

وأضاف البيان، إن انجاز هذا المشروع للنقل عبر الأنابيب سيساهم في تلبية طلب السوق الوطنية، من خلال تقديم مخطط تخزين وتوزيع جديد يسمح بتغطية أمثل للطلب الوطني على غاز البترول المسال فضلا عن كونه أقل تأثيرا على البيئة.