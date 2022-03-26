تمكنت مصالح أمن دائرة قادرية 35 كلم غرب مقر ولاية البويرة، من حجز سلاح ناري وذخيرة وصاعق كهربائي دون رخصة بمنزل المشتبه به والمقيم ببلدية الأخضرية.

وحسب بيان لأمن ولاية البويرة، فإنه وعلى إثر معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة قادرية مفادها حيازة وإخفاء أسلحة نارية (بندقية صيد) وأسلحة بيضاء (صاعق كهربائي) وكذا بدلة عسكرية بمسكن أحد الأشخاص، يبلغ من العمر 42 سنة، مقيم ببلدية الأخضرية، تم وضع تشكيل أمني من أجل توقيف المشتبه به.

وبالتنسيق الدائم مع نيابة محكمة الأخضرية تم استصدار إذن التفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية الرامي إلى تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه وبحضوره الشخصي أين تم ضبط بغرفة نومه على بندقية صيد من نوع Ganatic عيار 4.5 (177).93 وخرطوشة خاصة بالبندقية مع منظار بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور (صاعق كهربائي) مع خراطيش خاصة بالصاعق الكهربائي وبدلة عسكرية.

وأضاف ذات البيان أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حقه ملف جزائي قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأخضرية عن فعل حيازة سلاح ناري (بندقية صيد) ذخيرة دون رخصة، حيازة سلاح أبيض محظور (صاعق كهربائي) دون مبرر شرعي، حيازة بدلة عسكرية.