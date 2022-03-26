بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، العميد بلحاج مولود، الذي وفاته المنية، صبيحة اليوم، إثر سكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش محمد الصغير نقاش.

وجاء في نص الرسالة "تلقيت ببالغ التأثر والأسى المصاب الأليم بفقد العميد بلحاج مولود، المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، تولاه المولى عز وجل بالرحمة والمغفرة".

وأضاف الرئيس تبون "وأمام هذه الفاجعة التي ألمت بكم، ونحن نودع أحد الضباط الإطارات في الجيش الوطني الشعبي، الذين خدموا بإخلاص واقتدار المؤسسة العسكرية، أترحم معكم على الفقيد الذي أهلته القدرات العلمية العالية، وروح الالتزام بالمهام والمسؤوليات لإحراز الثقة المستحقة، والمكانة الرفيعة، وليتولى الإشراف على إحدى أهم المؤسسات المختصة في دعم وإسناد قواتنا المسلحة بالتكنولوجيات الحديثة في إطار مسار امتلاك القوة والاحترافية الذي ينتهجه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني".

وختم الرئيس في رسالته "في هذه اللحظات الصعبة، أتوجه إليكم أنتم أفراد أسرة الفقيد، وإلى كافة ضباط وجنود ومنتسبي مؤسسة تطوير صناعة الطيران، وكل الضباط والجنود الذين عرفوه طيلة حياته المهنية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".