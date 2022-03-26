اقترحت الجزائر، اليوم الأربعاء بالقاهرة، إنشاء منظمة عربية للصحة وهو المقترح الذي سيدرج في جدول أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيعقد غدا الخميس، على أن يعرض لاحقا خلال القمة العربية.

وأفاد بيان لوزارة الصحة أن وزير القطاع، عبد الرحمان بن بوزيد، اقترح، ممثلا للجزائر، إنشاء منظمة عربية للصحة، وهذا خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة.

وقد لاقت هذه المبادرة "ترحيب" المكتب التنفيذي للمجلس، بالنظر إلى أهميتها، حيث ستمكن هذه المنظمة من تكريس "منهجية عمل توافقي وتشاركي وتبادل الخبرات بين الدول العربية"، فضلا عن كونها ستشكل "منصة مناسبة للانطلاق العربي الجماعي في تنسيق السياسات والارتقاء بالأداء في المجالات الصحية"، حسب ما جاء في البيان.