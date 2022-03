La Cour d'Alger a reporté, mercredi, le procès en appel dans l'affaire du groupe Metidji, impliquant l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal et nombre d'anciens responsables, au 6 avril prochain.

La décision du report intervient "à la demande du collectif de défense et en raison de l'absence de l'un des accusés pour des raisons de santé, a affirmé le président de l'audience.

Plusieurs anciens responsables sont impliqués dans cette affaire, lesquels sont poursuivis pour octroi d'indus avantages, financement occulte de la campagne électorale, abus de fonctions et dilapidation de deniers publics.

Pour rappel, le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) avait condamné, fin janvier dernier, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal à 5 ans de prison ferme et l’ancien chef de Protocole à la Présidence de la République, Mokhtar Reguieg à 6 ans de prison ferme, alors que l’ancien P-dg du groupe Metidji, Mansour Metidji avait été condamné à 8 ans de prison ferme dans cette affaire.