Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger), a condamné mercredi l'accusé Mohamed Abdallah à une peine de 5 ans de prison ferme assortie d'une amende de 300.000 DA pour "appartenance à un groupe terroriste qui commet des actes attentatoires à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale".

Le tribunal a également condamné les deux accusés Benchama Abdelkrim et Riahi Malik, à une peine de deux (02) ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA.

Le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis mercredi dernier une peine de cinq (5) ans de prison ferme assortie d'une amende de 300.000 DA à l'encontre de l'accusé Mohamed Abdallah.

Une peine de trois (3) ans de prison ferme assortie d'une amende de 300.000 DA avait également été requise à l'encontre des accusés Benchama Abdelkrim et Riahi Malik.