Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message de condoléances à la famille du défunt Général Mouloud Belhadj, Directeur général de l'Etablissement de développement des industries aéronautiques, dans lequel il a affirmé que le regretté faisait partie des officiers cadres qui ont "servi l'institution militaire avec dévouement et mérite".

"J'ai appris avec une immense tristesse le décès du Général Mouloud Belhadj, Directeur général de l'Etablissement de développement des industries aéronautiques, puisse Allah lui accorder sa Sainte miséricorde", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléances.

"En faisant nos adieux à un des officiers cadres de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont servi l'institution militaire avec dévouement et mérite, je m'incline à vos côtés à la mémoire du défunt dont les remarquables aptitudes scientifiques et le sens élevé de l'engagement et des responsabilités lui ont valu la confiance et une place de choix à la tête d'un des plus importants établissements spécialisés d'appui et de soutien à nos forces armées par les technologies modernes dans le cadre du processus de renforcement des capacités et de professionnalisation engagé par l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)", a souligné le Président de la République dans son message.

"En cette douloureuse épreuve, j'adresse aux membres de la famille du défunt, à l'ensemble des officiers, soldats et personnels de l'Etablissement de développement des industries aéronautiques, ainsi qu'à tous les officiers et soldats qui l'ont connu tout au long de sa carrière professionnelle, mes sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis. "A Allah nous appartenons, à lui nous retournons", a ajouté le Président Tebboune