L'Algérie a proposé, mercredi au Caire, la création d'une organisation arabe de la santé, une proposition qui sera inscrite à l'ordre du jour de la 56ème session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la santé qui se tiendra jeudi, et à soumettre ultérieurement au Sommet arabe.

Représentant l'Algérie, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a proposé, lors de la réunion du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la santé, la création d'une organisation arabe de la santé, indique un communiqué du ministère.

Qualifiée d'importante, cette initiative a été "saluée" par le bureau exécutif du Conseil car devant établir "une méthode de travail consensuelle et participative et encourager l'échange des expertises entre les pays arabes", d'autant qu'elle constituera "une plateforme idoine pour le lancement d'une action arabe collective en matière de coordination des politiques et d'amélioration de la performance dans les domaines de la santé", ajoute la même source.