أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في بيان، إحصاء 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف نفس المصدر أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 7 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 7 حالات في العناية المركزة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265585 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 178214 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 6873 حالة.

وأضاف البيان أن 40 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 8 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.