تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات تمشيط، من استخراج رفاة الإرهابي "بلعباس الدين الطيب" المدعو "أبو العباس" بواد جن جن بجيمار في ولاية جيجل.

وحسب بيان وزارة الوطني، اليوم الأربعاء، فإن الإرهابي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 قبل أن يتم القضاء عليه سنة 2013.

وأضاف البيان أن استخراج الرفاة يأتي في سياق العملية النوعية التي أفضت مؤخرا إلى القضاء على 08 إرهابيين وإلقاء القبض على 07 آخرين واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة، وذلك إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات التي أفاد بها الإرهابي الموقوف بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية).

في نفس السياق، تمكنت ذات المفارز من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين واسترجاع قاذف صاروخي "RPG-7" وقاذف صاروخي "RPG-2" وبندقيتين رشاشتين"FMPK" وبندقية رشاشة "RPK" و05 قنابل تقليدية الصنع ومتفجرات و06 قذائف "RPG-2" وقذيفتين "RPG-7" و06 صواعق خاصة بالقاذف الصاروخي "RPG-7" وحشوتين للقاذف الصاروخي "RPG-2" و888 طلقة، جهازي إرسال واستقبال، جهازين محمولين للإعلام الآلي، بالإضافة إلى مبلغ من المال بالعملتين الوطنية والصعبة وألبسة وأغذية وأغراض أخرى.