علق رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على الموقف الأخير الذي أعلنه الوزير الأول الاسباني بخصوص القضية الصحراوية، وذلك في كلمة له على هامش جلسة علنية، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وأكد قوجيل أنّ اسبانيا تعيد بيع القضية ككل بمقايضة المواقف بالمصالح بعد أن باعت الأرض للمغرب سنة 1975 بصفتها الدولة المديرة لإقليم الصحراء الغربية آنذاك.

واعتبر نفس المتحدث أن قرار حكومة سانشيز انتهاك للمواثيق والشرعية الدولية وتجاوز للقرارات الأممية بخصوص حق الشعب الصحراوي في التمكين له من أجل تقرير مصيره.