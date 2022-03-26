انتقلت إلى الرفيق الأعلى، في وقت مبكّر من صباح اليوم الأربعاء، المجاهدة "الطاوس دادو" المدعوة خلال ثورة التحرير"زكيّة"، بمستشفى الحكيم عقبي بمدينة ڨالمة، عن عمر 96 سنة، إثر وعكة صحية.

وشيّعت المرحومة "يُومّا" الطاوس، إلى مثواها الأخير وسط أجواء مهيبة من الجيران والأهل وبعض أفراد الأسرة الثورية ببلدة إقامتها قيد حياتها، حيث ووريت الثرى بالمقبرة البلدية لمجاز عمار، بعدما أدّيت صلاة الجنازة عليها بمسجد عمار بن ياسر قرب مسكنها العائلي بمدينة حمام دباغ، التي ودّعت واحد من قلّة الحرائر ممّن قُدر لهن النجاة من بطش فرنسا الاستعمارية، والعيش سنين طويلة من الاستقلال في كنف أحفادها لعائلتي "دادو" و"بكوش" ومواطني مجاز عمار وحمام دباغ وعين حساينة وقالمة.

انخرطت المرحومة "دادو" في جيش وجبهة التحرير الوطني سنة 1955 إلى سنة 1962، بمنطقة حمام المسخوطين (حمام دباغ حاليا)، وهي في عنفوان شبابها، حيث عملت على جمع الاشتراكات وخياطة الألبسة شبه العسكرية والراية الوطنية لأفراد جيش التحرير الوطني ، كما عملت على مدّ أفراد جيش التحرير بالأدوية، حيث قامت سنة 1956 بتهريب كمية معتبرة من الأدوية من عيادة الطبيب القائم بمعالجة المرضى المقيمين بالمستشفى الحموي بمدينة حمام مسخوطين، أين كانت تقيم بجنبه، الذي يعمل به المسمى "طجوزي انداي" .

وبحسب شهادات انتزعتها "الخبر" بقالمة من المجاهدة الراحلة، قبل أشهر قليلة، ومن بعض رفقاء الجهاد بالمنطقة، فقد شاركت سنوات 1957 إلى 1960 في عديد الأعمال لفائدة جيش التحرير الوطني بالضاحية الغربية من إقليم ولاية قالمة، أهمها شراء أدوية وألبسة وخياطة الراية الوطنية وتوزيعها على أفراد جيش التحرير، إضافة إلى استمرارها في جمع الاشتراكات ومدّ أسود جيش التحرير بالأخبار.

في شهر ماي من سنة 1961، دخلت السجن بقالمة، أين مكثت به إلى شهر أكتوبر حيث أطلق سراحها وفرضت عليها الإقامة الجبرية بمنزلها، بعدما هلك جنين في بطنها. في الـ03 من شهر ديسمبر 1961 زُجّ بها في السجن من جديد وهي حامل مثلما ذكرت في تصريح سابق لـ"الخبر" قيد حياتها، أين هلك جنينها الثاني وهي داخل السجن الذي ظلت داخله إلى ما بعد وقف القتال، حيث أطلق سراحها في الـ04 أفريل من سنة 1962.