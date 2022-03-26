يضغط أعضاء في مجلس الأمة لإجراء تحقيق برلماني حول التوظيف في الشركات النفطية بالجنوب، وفق ما علم اليوم من مصادر في المجلس.

وأرفق الطلب بتوقيعات 23 عضوا تنتمي الغالبية منهم إلى المنطقة التي يقود فيها شباب حركات احتجاجية للمطالبة بالحصول على مناصب في الشركات العاملة في قطاع الطاقة بهذه المناطق.

ووضع الأعضاء منهم من انتخب في عملية التجديد النصفي للمجلس قبل شهر ونصف، الكرة في مرمى مكتب المجلس لاتخاذ موقف في الطلب.

ويبدو أن إجراء المجلس لتحقيق برلماني حول ندرة الزيت شجع أعضاء الغرفة العليا للبرلمان للمبادرة بإنشاء لجان تحقيق في مجالات أخرى منها ملف التوظيف الشائك في الشركات النفطية بالجنوب الذي يشغل الرأي العام بالمنطقة منذ عقود.