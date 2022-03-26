قدم حارس شباب بلوزداد، أحمد عبد القادر اعتذاره لجمهور مولودية الجزائر عقب اللقطة غير الأخلاقية التي قام بها اتجاههم في نهاية الداربي العاصمي الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء.

وكتب عبد القادر في "ستوري" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام :"أريد أن أوضح فيما حدث في لقاء اليوم ضد مولودية الجزائر، التصرف الذي قمت به اتجاه أنصار الفريق الضيف لا يليق بلاعب في شباب بلوزداد ولا يمثل أخلاقي وأسيئ فهمه".

وأضاف الحارس الذي لم يشارك أساسيا في المواجهة " أحترم جميع اللاعبين والأندية وحتى الأنصار مهما كانت النتيجة النهائية للمقابلة".

وختم عبد القادر رسالته "أود أن أعتذر لفريقي وإلى نادي مولودية الجزائر وأنصاره".

وكان شباب بلوزداد قد حقق فوزا صعبا على الجار مولودية الجزائر بهدف مقابل صفر، في مقابلة عرفت حضور عدد قليل جدا من أنصار الفريقين في ملعب 20 أوت بسبب قرار السلطات العمومية عدم رفع الحظر على دخول الجماهير إلى ملاعب العاصمة.