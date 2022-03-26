تحادث رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، مع عدد من المسؤولين القطريين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على هامش مشاركته في معرض 'ديمديكس 2022'، حظي الفريق بلقاء خاص بالديوان الأميري مع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر، عكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وقطر".

وتم استقبال الفريق شنقريحة بعدها من طرف "وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر".

وأضاف البيان أنه "تثمينا لمشاركة الجزائر في الطبعة السابعة من معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، كان للفريق السعيد شنقريحة لقاء خاص مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الدكتور خالد بن محمد العطية، الذي أشاد بمكانة الجزائر وسياستها الدفاعية، كما نوه بمشاركتها بالفرقاطة المدمر رقم المتن 911 في هذا المعرض".

وكان للفريق شنقريحة "لقاء آخر مع مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، الفريق أول حمد بن علي العطية، حيث تباحث الطرفان أهمية العقيدة العسكرية الثابتة وكذا التكوين ودورهما في بنية مؤسسة عسكرية كفأه وعصرية".