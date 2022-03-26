توفيت، اليوم الأربعاء، الصحفية الروسية، أوسكانا بولينا، خلال تغطيتها للأحداث الجارية في العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما نقلت منظمة مراسلون بلا حدود.

وأورد موقع "أنسايدر"، الذي تعمل له الصحفية، أن الأخيرة قتلت بعد إصابتها خلال قصف روسي استهدف حي بودولسك في العاصمة الأوكرانية، كما قُتل مدني آخر وأصيب شخصان آخران برفقتها.

وكانت أوكسانا تعمل كمنتجة لمؤسسة مكافحة الفساد، قبل أن تغادر روسيا بعدما اعتبرت السلطات هناك أن المنظمة متطرفة.

والتحقت بعدها الصحفية بموقع "أنسايدر"، حيث تنقلت إلى أوكرانيا مؤخرا لتغطية الحرب التي اندلعت في 24 فيفري الماضي.