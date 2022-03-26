أوقفت مصالح الأمن مؤخرا شخصا (د.أ) بعين الصفراء, ولاية النعامة, لممارسته نشاطات مشبوهة تندرج في سجل الاحتيال وانتحال شخصية مسؤولين سامين بالدولة, منهم شخصيات برئاسة الجمهورية, حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصدر أمني.

و قدمت المصالح القضائية المختصة المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الصفراء.

وبعد مثوله أصدر قاضي التحقيق بنفس المحكمة أمرا بالإيداع بحق المعني, بتهم "الاحتيال وانتحال الشخصية والحصول على مزايا غير مستحقة", حيث تم إيداعه بالمؤسسة العقابية بعين الصفراء.

يذكر ان مصالح الأمن قد قامت مؤخرا بوضع حد لنشاط عدة شبكات احتيال وانتحال شخصية مسؤولين سامين بالدولة.