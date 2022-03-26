أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، وفاة وزير الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، التي تعتبر أول سيدة تتولى هذا المنصب، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكانت السيدة أولبرايت شخصية رئيسية في إدارة الرئيس بيل كلينتون، حيث تقلدت أولا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبل أن تصبح على رأس دبلوماسية بلادها خلال فترة ولايته الثانية.

وقبل أن تصبح وزيرة الخارجية رقم 64 للولايات المتحدة، اشتغلت السيدة أولبرايت، التي تخرجت من كلية ويليسلي وحصلت على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا، في الحملة الرئاسية لعام 1972 التي قادها إدموند موسكي، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية ماين الأمريكية آنذاك، لتصبح لاحقا مساعدته التشريعية الرئيسية.