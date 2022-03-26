قال نائب مدير عام أوقاف القدس، الشّيخ ناجح بكيرات، إنّ المقدسيين سيقاومون كلّ خطوة يحاول الاحتلال فرضها على أرض الواقع في القدس والمسجد الأقصى، وهم على جهوزية عالية لحماية مقدساتهم المهدّدة. وأكّد الشّيخ بكيرات أنّ شهر رمضان القادم سيكون مختلفًا تمامًا، مشيرًا إلى أنّ “المسار المقدسي أخذ كلّ الاحتياطات بوضوح، وأخذ القرار وأرسل رسائل واضحة، بأنّ أهل القدس والمجتمع المقدسي لن يقبل بسياسات الاحتلال”. ويرى بكيرات أنّ الشعب الفلسطيني في حالة نهوض متسارع، ومؤكّدًا أنّ الكلّ يُجمع على أنّ ذلك يشكّلُ خطرًا كبيرًا على الاحتلال.



وحذّر من مخططات الاحتلال لطرد الفلسطينيين من أماكن عبادتهم وبالذّات من القدس، حتى ينفرد في أعياده، مبيّنًا أنّ الاحتلال يريد أن يتعدّى على كلّ الخطوط الحمراء، ويصنع حالة من القهر والإرباك للمجتمع المقدسي الفلسطيني. وتعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية على تعبئة عناصرها وحشدهم للهجمة الكبرى على المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المقبل، الّذي يتزامن مع نيسان العبري، ويتخلّله مناسبات وأعياد يهودية مزعومة.