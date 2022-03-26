أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس باستمرار هبوب رياح قوية إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة على عدة ولايات بغرب وجنوب الوطن مع تطاير للرمال مما سيحد من الرؤية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة مصنفة في مستوى يقظة برتقالي إن رياحا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 70 إلى 80 كلم في الساعة، تهب بداية من هذا الخميس إلى صبيحة يوم غد الجمعة في بادئ الأمر على ولايات بشار والنعامة والبيض.

كما ستمس هذه الرياح ولايات سعيدة وتلمسان وسيدي بلعباس وتيارت والأغواط حيث ستبلغ سرعتها 60 الى 70 كلم في الساعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة.

وستهب كذلك هذه الرياح المثيرة للزوابع الرملية وتطاير للرمال على ولايات ورڤلة وتيميمون وغرداية وعين تيموشنت والجلفة وإليزي والمنيعة ومعسكر ووهران.