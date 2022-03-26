هلك أربعة أشخاص وأصيب سبعة آخرون في ثلاثة حوادث مرور وقعت اليوم الخميس عبر ثلاث طرق وطنية عابرة لولايات تيزي وزو وبسكرة والجلفة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن حادث مرور وقع صباح هذا الخميس على الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين بلديتي عزازقة وتيزي وزو وبالضبط على مستوى نقطة البيع "هيونداي" بوادي عيسي خلف وفاة شخصين في عين المكان.

وفي ولاية بسكرة سجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة في منطقة عين السخونة التابعة إقليميا لبلدية الغروس أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى أقرب مؤسسة محلية.

كما كان الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين بلديتي عين الإبل ومسعد مسرحا لحادث مرور وقع صباح هذ الخميس وبالضبط على مستوى منطقة وادي بلحديد التابعة إداريا لبلدية عين الإبل مخلفا وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.