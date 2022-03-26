أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى الجزائر والمغرب بعد إتمامه زيارة مرتقبة لكيان الاحتلال والضفة الغربية بفلسطين.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن بلينكن يهدف من خلال زياراته إلى "إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة".

وقال إن زيارة بلينكن للبلدين المغاربيين تأتي تزامنا مع "توترات متصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء الغربية".

وأشار الموقع إلى أن بلينكن سيلتقي خلال زيارته للقدس مع مسؤولي كيان الاحتلال، كما سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين في رام الله.