أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركوف بشمال شرق أوكرانيا، فيما أصاب الطيران الروسي 60 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه في إطار مواصلتها تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بسطت القوات الروسية بحلول صباح اليوم الخميس، سيطرتها بشكل كامل على مدينة إيزيوم.

وأضاف أنه في مساء الأربعاء والليلة الماضية، تعرضت المنشآت العسكرية الأوكرانية "للقصف بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو والبحر"، ما تسبب في تدمير 13 منظومة للدفاع الجوي، بما فيها 9 من طراز S-300 وأربع من طراز Buk-M1 في قرية دانيلوفا جنوب كييف، ومقر قيادة ومستودع للصواريخ والمدفعية في قرية بخموت بمنطقة دونيتسك، إضافة إلى نقطة تمركز مؤقتة لكتيبة قومية متطرفة بمدينة ليسيتشانسك في منطقة لوغانسك.

وذكر كوناشينكوف أن الطيران الروسي ضرب 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية، بينها موقعان للتحكم، وراجمتان للصواريخ، وأربعة مستودعات للذخيرة، و47 موقعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية. ودمرت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين مسيرتين أوكرانيتين إضافيتين، ليصل إجمالي المسيرات الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية إلى 257 قطعة.

كما تم تدمير ما مجموعه 202 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، و1572 دبابة ومدرعة، و160 راجمة صواريخ، و633 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 1379 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.